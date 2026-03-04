Slušaj vest

Italijan je u sredu sleteo na aerodrom u Solunu, a istog dana bi trebalo da bude promocija. Andrea Trinkijeri će potpisati ugovor do 2029. godine, a ekipu će preuzeti na leto.

Nekadašnji trener Partizana je u ovaj grčki grad stigao iz Milana, a na aerodromu ga je sačekao veliki broj ljudi.

Andrea Trinkijeri stigao u Solun, na promociju u PAOK-u Foto: Instagram/paokbasketball

Među njima su bili novinari, ali i nekadašnji košarkaš, a sada generalni menadžer PAOK-a, Nikos Buduris sa jednim funkionerom kluba kojeg je predstavio kao svog prijatelja.

"Sve su ovo vaši prijatelji? Previše prijatelja imate...", našalio se Trinkijeri.

Pogledajte kako je izgledala ta situacija:

Konferencija na kojoj će biti predstavljen kao novi trener je zakazana za 18 časova.

