Italijan je u sredu sleteo na aerodrom u Solunu, a istog dana bi trebalo da bude promocija. Andrea Trinkijeri će potpisati ugovor do 2029. godine, a ekipu će preuzeti na leto.

Nekadašnji trener Partizana je u ovaj grčki grad stigao iz Milana, a na aerodromu ga je sačekao veliki broj ljudi.

Među njima su bili novinari, ali i nekadašnji košarkaš, a sada generalni menadžer PAOK-a, Nikos Buduris sa jednim funkionerom kluba kojeg je predstavio kao svog prijatelja.

"Sve su ovo vaši prijatelji? Previše prijatelja imate...", našalio se Trinkijeri.

Konferencija na kojoj će biti predstavljen kao novi trener je zakazana za 18 časova.

