Kup Srbije u ženskoj košarci, koje nosi ime po Milanu Cigi Vasojeviću, legendarnom treneru koji je predvodio i reprezentaciju Jugoslavije, ove godine igraće se u Futogu.

Finalno nadmetanje zakazano je za 21. i 22. mart, a na svečanoj ceremoniji predsednik Košarkaškog saveza Srbije Nebojša Čović potpisao je ugovor, zajedno sa predsednicom Košarkaškog saveza Novog Sada Natašom Anđelić.

Ceremoniji su prisustvovali i potpredsednica KSS za žensku košarku Ana Joković, potpredsednik za finansije i marketing Filip Sunturlić i generalni sekretar Mićo Radanović, odnosno članica Gradskog veća za sport i omladinu Novog Sada Tatjana Medved. Ona se prva i obratila.

- Želim da u ime gradonačelnika i svoje lično ime iskažem veliko zadovoljstvo i ponos što ćemo završni turnir ženskog Kupa imati ovde, u Novom Sadu, u Sportskom centru Futog, koji je izuzetan sportski kompleks koji takvu manifestaciju i zaslužuje. Malo je reći da ovaj turnir doprinosi razvoju i afirmaciji ženskog sporta i ženske košarke, ali pre svega smatram da je sport taj koji pronosi sve najbolje vrednosti koje utiču na svakog čoveka, tako da sa ovim turnirom zaokružujemo priču svih sportskih manifestacija i podrške kojima Novi Sad bezrezervno izlazi u susret i podržava ih na svim nivoima.

- Još jednom velika zahvalnost za oba saveza što ste izabrali da Novi Sad bude domaćin, koji je već pokazao da je dobar domaćin u organizaciji velikih svetskih i evropskih takmičenja, pa sam sigurna da će tako biti i ovaj put, da će naše nacionalno Kup takmičenje takođe biti na visokom nivou. Želim da se zahvalim gospodinu Nebojši Čoviću koji je sa svojim Upravnim odborom doneo odluku da se završni turnir Kupa Milan Ciga Vasojević održi u našem gradu - rekla je Medved.

Zatim se obratio i Nebojša Čović.

"Zadovoljstvo mi je što sam danas u Novom Sadu, hvala Tatjani kao čoveku koji se brine o sportu u ovako velikom i značajnom gradu u Srbiji. Nataša, hvala i vama, koja predstavljate Košarkaški savez Novog Sada. Nismo imali dilemu kada smo se opredeljivali, prvo imajući u vidu da je to Novi Sad, a znamo kakav je to centar u Srbiji, a drugo jer je Novi Sad ove godine evropski grad sporta. Jako je važno da podržimo jednu takvu akciju. Drago nam je što je mart mesec ženske košarke u Novom Sadu. Mislim da imate sada još neke akcije 3 na 3, koje su jako značajne."

"Naročito nam je važna podrška u ženskoj košarci koja se na neki način nalazi na prelasku generacija i susreće se sa nizom problema koji imaju i malo muškog šovinizma u sebi, ali tu smo da popravljamo i rešavamo te stvari. Ubeđen sam da će Novi Sad biti dobar domaćin i da ćemo imati sve uslove po propisima i standardima FIBA i KSS. U završnici Kupa imamo dve ekipe iz Novog Sada, Vojvodinu 021 i Novosadsku ŽKA, i dve iz Beograda, Crvenu zvezdu i Radnički, tako da će Kup biti interesantan i verujem da će sve proteći u najboljem redu. Zahvaljujem vam se na kandidovanju i svemu onome što nas čeka, verujem da će organizacija biti na visokom nivou". istakao je Čović.