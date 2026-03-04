Slušaj vest

Srbija je najpre poražena u Beogradu, a potom tri dana kasnije u Istanbulu i još uvek nije overila plasman u drugu fazu.

Kvalifikacije za Mundobasket 2027

Sada kada je gotov ovaj FIBA prozor, Srbija je pala na FIBA power ranking listi i to je zabeležila dosta veliki pad kad je reč o evropskim zemljama.

Naime, Srbija je pala za čak četiri mesta i sada se nalazi na osmom mestu u kvalifikacijama. Na prvom mestu je ostala Turska, dok je Poljska napravila skok od čak četiri mesta i sada se nalaze na drugom mestu. Španija došla do treće pozicije sa skokom od dva mesta.

Nemci su pali na četvrto mesto, a Grci na peto. Francuska se popravila i sada je na šestoj poziciji, Hrvatska je ostala sedma, Srbija je na osmom, Italija na devetom, Finska na 10. a Litvanija i Slovenija drže 11. i 12. mesto.