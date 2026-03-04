Slušaj vest

Srbija je najpre poražena u Beogradu, a potom tri dana kasnije u Istanbulu i još uvek nije overila plasman u drugu fazu.

Kvalifikacije za Mundobasket 2027 Foto: Pedja Milosavljevic/Starsport.rs/2026 Pedja Milosavljevic/STARSPORT ©

Sada kada je gotov ovaj FIBA prozor, Srbija je pala na FIBA power ranking listi i to je zabeležila dosta veliki pad kad je reč o evropskim zemljama.

Naime, Srbija je pala za čak četiri mesta i sada se nalazi na osmom mestu u kvalifikacijama. Na prvom mestu je ostala Turska, dok je Poljska napravila skok od čak četiri mesta i sada se nalaze na drugom mestu. Španija došla do treće pozicije sa skokom od dva mesta.

Nemci su pali na četvrto mesto, a Grci na peto. Francuska se popravila i sada je na šestoj poziciji, Hrvatska je ostala sedma, Srbija je na osmom, Italija na devetom, Finska na 10. a Litvanija i Slovenija drže 11. i 12. mesto.

Ne propustiteKošarkaNOVA FIBA RANG LISTA: Evo na kom mestu se nalazi Srbija!
Nikola Jokić
KošarkaFIBA IZBACILA NEOČEKIVANU LISTU! Srbija nije među najbolje tri reprezentacije u Evropi, a prvo mesto je totalno iznenađenje
Jokić i Bogdanović na Evropskom prvenstvu
KošarkaDEBAKL NA EUROBASKETU UNAZADIO "ORLOVE" Objavljena nova FIBA rang lista: Evo gde se sada Srbija nalazi
Bogdan Bogdanović i Nikola Jokić Košarkaška reprezentacija Srbije
EuroBasket 2025ZAŠTO JOKIĆ NE PRIČA ZA SRPSKE, A DAJE IZJAVE ZA AMERIČKE MEDIJE? Ovo je objašnjenje: Odluku je doneo zbog...
Nikola Jokić na meču Srbija - Finska Eurobasket 2025

Košarkaška reprezentacija Srbije ima veliku podršku na meču protiv Turske Izvor: Kurir