Košarkaška reprezentacija Srbije doživela je dva poraza u prethodnom prozoru kvalifikacija, izgubivši oba duela protiv Turske, a sastav je bio oslabljen izostankom nekih ključnih igrača.

Mnogi igrači koji nastupaju u Evroligi nisu bili na spisku, što je dodatno otežalo posao selektoru Dušanu Alimpijeviću. Predsednik Košarkaškog saveza Srbije, Nebojša Čović, u razgovoru za “Danas” pojasnio je razloge zbog kojih su pojedini košarkaši propustili ove kvalifikacione susrete.

- Smailagić se jednostavno nije javljao na telefon nikome iz stručnog štaba. Njegov klub Virtus nije pravio nikakav problem. Saznali smo da je polomio telefon i bio je zakazan poziv sa pomoćnim trenerom u klubu, ali on se ni tada nije pojavio u zakazano vreme. Pa sad zaključite sve ostalo sami.

Ćović je takođe detaljno pojasnio zašto se Nikola Milutinov i Miroslav Petrušev nisu našli među pozvanim igračima.

- Što se tiče Petruševa, on je prijavio problem sa kolenom i hrskavicom i u dogovoru sa doktorima definisano je da u vreme prozora miruje kako bi dobio injekciju kojom bi sanirao eventualno taj problem koji ima. Micića nije pustio klub, a plus on ima dodatni problem sa kolenom. Išao je kod doktora u Minhen, ali ga u principu nije pustio klub i to je osnovno. Milutinov ima takođe povredu kolena, ali ni njega ne bi pustio klub jer se to preklapalo sa Kupom Grčke.

Međutim, imamo čvrsto obećanje da je na leto tu za ovaj „prozor“ u julu mesecu. Što se tiče Gudurića, on je u novembru imao problem sa Ahilovom tetivom i zato nije došao na taj prozor, ali je tada obećao da će biti u februaru sigurno. Međutim, nije došao u sada. Igrao je i bio MVP italijanskog Kupa koji su osvojili. Rekao je da mu je potreban odmor i došao je u Beograd da primi injekciju.