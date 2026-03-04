Slušaj vest

Trinkijeri se tako nakon pauze od godinu dana vraća trenerskom poslu. Žalgiris je bio njegov poslednji klub, u Litvaniji je osvojio duplu krunu, ali mu tada ugovor nije produžen. Pre nekoliko dana je obelodanjeno da će od leta preuzeti solunski PAOK.

Andrea Trinkijeri stigao u Solun, na promociju u PAOK-u Foto: Instagram/paokbasketball

Biće Trinkijeri do kraja sezone u ulozi savetnika, a onda započinje svoje novo poglavlje, nakon što je radio kao asistent u Milanu, a zatim i kao glavni trener Triboldija, Juvekazerte, Verolija, Kantua, UNIKS-a, selekcije Grčke, Bamberga, Partizana, Bajerna i na kraju ekipe iz Kaunasa.

Nekada ljubimac navijača Partizana sada se vraća crno-belim bojama, ali u drugoj državi. Njegov menadžer Miško Ražnatović je prvi potvrdio vest, a sada je sa njim otputovao u Solun.

Screenshot_534.jpg
Miško Ražnatović i Andrea Trinkijeri Foto: Printskrin

Ražnatović je na društvenim mrežama objavio fotografiju sa italijanskim trenerom uz opis "Andrein prvi obrok u Solunu".

Silvan Francisko
FMP_v_Mega-A00790.JPG
Dilan Osetkovski KK Partizan
Dilan Osetkovski KK Partizan

