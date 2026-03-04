Slušaj vest

Parker je nakon neslavne epizode u Partizanu stigao u Badalonu i vrlo brzo skinuo višak kilograma.

1/14 Vidi galeriju Džabari Parker u dresu Partizana Foto: Srdjan Stevanovic ©/2025 Srdjan Stevanovic/Starsport.rs ©, Pedja Milosavljevic/STARSPORT/Pedja Milosavljevic/STARSPORT, Srdjan Stevanovic ©/2025 Starsport.rs ©

"Ovo je sjajna prilika za mene. Veoma sam srećan što sam se vratio u Barselonu, u Kataloniju. Učiniću sve što mogu da dam sve od sebe, to je ono što radim u životu, iskoristiću svaku šansu.Imamo zaista dobar tim, a sada pokušavam da pronađem situacije u kojima mogu najviše da doprinesem. Gradimo hemiju pre sledećih mečeva", rekao je Parker.

Huventud je u lepoj poziciji da se plasira u četvrtfinale FIBA Lige šampiona.

"Imamo veliku priliku i velike šanse da osvojimo Ligu šampiona. Daću sve od sebe da doprinesem. To je naš cilj kao tima, da osvojimo šampionat. Ali, moramo da završimo među prvih osam, trenutno je to prioritet. Uvek tražim najviše od sebe. Nisam došao ovde da budem osrednji. Želim da budem najbolji što mogu".

Tu su iskusni Riki Rubio i Ante Tomić.

"Sa igračima poput njega i mojim dolaskom, imamo priliku da uradimo posebne stvari. Svi znaju šta mogu kada izađem na teren. Kad budem imao jednake mogućnosti, učiniću da se stvari dese. Pitanje je vremena. Dosta priče, hajde da se bacimo na posao. Fokusiran sam na košarku, a ne na to da budem slavan ili da postanem viralan", zaključio je Parker.