Slušaj vest

Košarkaš Partizana, Dvejn Vašington prethodnih dana bio je zaglavljen u Dubaiju zajedno sa mnogobrojnim drugim evroligaškim igračima.

Igrač crno-belih otišao je na odmor tokom pauze u Dubai, zajedno sa njim su i Šejk Milton i Dilan Osetkovski, a on se sada oglasio i saopštio da je na putu za - Beograd. 

Dvejn Vašington
Foto: Instagram

Planirani polazak kasnio je gotovo dva sata zbog lansiranja protivvazdušnih raketa u regionu Bliskog istoka, što je dodatno podiglo tenziju među putnicima. Ipak, avion je potom bezbedno poleteo ka Kairu, gde je napravljena međustanica, pre nastavka puta ka Ljubljani.

Iako su prvobitne informacije nagoveštavale brz povratak kući, zbog kašnjenja u polasku i pomeranja konekcija, trojica košarkaša će tek sutra iz Ljubljane nastaviti put ka Beogradu.

Očekuje se da će se tokom sutrašnjeg dana pridružiti ostatku ekipe.

Ne propustiteEvroligaKOŠARKAŠI PARTIZANA OSTALI U DUBAIJU! Novi šok za crno-bele - avion nije poleteo!
Dvejn Vašington
EvroligaPONOVO SE VAŠINGTON OGLASIO IZ DUBAIJA! Tražio je patike dok bukti rat, a evo šta mu je stiglo u kutiji! (FOTO)
Dvejn Vašington
KošarkaDVEJN VAŠINGTON SE JAVIO IZ DUBAIJA! Hitno mu je potrebna pomoć, obratio se svima!
Dvejn Vašington KK Partizan
KošarkaKURIR SAZNAJE - DRAMA KOŠARKAŠA PARTIZANA ZBOG RATA NA BLISKOM ISTOKU SE NASTAVLJA! Nove informacije o ZAGLAVLJENIM igračima: Ovako pokušavaju da se izvuku!
Dilan Osetkovski Dvejn Vašington Nik Kalates Sterling Braun Isak Bonga KK Partizan

16.02.2026. FUDBALERKE U STUDIJU „ PULSA“! DA LI SU BOLJE OD MUŠKARACA? Izvor: Kurir TV