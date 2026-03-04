Slušaj vest

Košarkaš Partizana, Dvejn Vašington prethodnih dana bio je zaglavljen u Dubaiju zajedno sa mnogobrojnim drugim evroligaškim igračima.

Igrač crno-belih otišao je na odmor tokom pauze u Dubai, zajedno sa njim su i Šejk Milton i Dilan Osetkovski, a on se sada oglasio i saopštio da je na putu za - Beograd.

Foto: Instagram

Planirani polazak kasnio je gotovo dva sata zbog lansiranja protivvazdušnih raketa u regionu Bliskog istoka, što je dodatno podiglo tenziju među putnicima. Ipak, avion je potom bezbedno poleteo ka Kairu, gde je napravljena međustanica, pre nastavka puta ka Ljubljani.

Iako su prvobitne informacije nagoveštavale brz povratak kući, zbog kašnjenja u polasku i pomeranja konekcija, trojica košarkaša će tek sutra iz Ljubljane nastaviti put ka Beogradu.

Očekuje se da će se tokom sutrašnjeg dana pridružiti ostatku ekipe.