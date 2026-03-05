Slušaj vest

Mladi srpski košarkaš Nikola Topić odigrao je jednu od najboljih partija u dosadašnjoj karijeri, ali njegov tim ipak nije uspeo da pobedi.

Oklahoma Siti Blu je poražena od Saut Bej Lejkersa rezultatom 129:120 u meču NBA Razvojne lige.

Topić je bio najbolji pojedinac na parketu - ubacio je čak 29 poena (10/18 iz igre), uz devet asistencija i četiri skoka, što je njegov rekord karijere u G ligi. Iako je njegova ekipa u prvoj polovini meča bila u velikom zaostatku, u drugoj polovini su se "plavi" vratili u meč, ali nisu uspeli da naprave potpuni preokret.

Tokom meča Saut Bej Lejkers je imao prednost većim delom vremena, ali Topić je sa nekoliko ključnih prodora i šuteva držao svoj tim u igri. Njegova partija nije bila dovoljna za pobedu, ali je još jednom potvrdila da srpski plejmejker razvija ozbiljan talenat i liderstvo u timu. I zbog toga će sigurno uslediti "nagrada" u vidu minuta u NBA ligi.

Nikola Topić u sezoni 2025/26 Foto: William Purnell / Getty images / Profimedia

Oklahoma Siti Blu je razvojna ekipa za Oklahoma Siti Tandera, pa ovakve partije mladog Topića govore da bi mogao uskoro da dobije i veću šansu u NBA timu.

Izvesno je da će se to dogoditi u nedeljama koje dolaze.

Pogledajte kako to radi "Top":

