Košarkaši Oklahome savladali su prošle noći u gostima ekipu Njujorka sa 103:100, a pobede u NBA ligi između ostalih su upisali i Šarlot, Atlanta i Los Anđeles Klipersi.

Aktuelne šampione NBA lige su do pobede vodili Čet Holmgren sa 28 poena, koji je izjednačio svoj rekord karijere sa šest postignutih trojki, i Šej Gildžes Aleksander koji je ubacio 26 poena.

U redovima Niksa su se istakli Karl Entoni Tauns sa 17 poena i isto toliko skokova i Džejlen Branson koji je postigao 15 poena uz 15 asistencija.

Oklahoma je upisala četvrtu pobedu zaredom, ali i prekinula niz Niksa od tri pobede.

