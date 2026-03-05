Oklahoma je savladala Njujork u uzbudljivoj utakmici NBA lige, a Holmgren i Gildžes Aleksander predvodili su tim do četvrte pobede zaredom.
OKLAHOMA POSLE DRAME SRUŠILA NJUJORK: Pogledajte najzanimljivije momente sa meča (VIDEO)
Košarkaši Oklahome savladali su prošle noći u gostima ekipu Njujorka sa 103:100, a pobede u NBA ligi između ostalih su upisali i Šarlot, Atlanta i Los Anđeles Klipersi.
Aktuelne šampione NBA lige su do pobede vodili Čet Holmgren sa 28 poena, koji je izjednačio svoj rekord karijere sa šest postignutih trojki, i Šej Gildžes Aleksander koji je ubacio 26 poena.
U redovima Niksa su se istakli Karl Entoni Tauns sa 17 poena i isto toliko skokova i Džejlen Branson koji je postigao 15 poena uz 15 asistencija.
Oklahoma je upisala četvrtu pobedu zaredom, ali i prekinula niz Niksa od tri pobede.
Pogledajte najzanimljivije momente sa meča:
