Košarkaši Los Anđeles Klipersa su kao domaćini bili sigurni protiv Indijane i slavili sa 130:107.

Najzaslužniji za treću uzastopnu pobedu Klipersa bio je Kavaj Lenard sa 29 poena, a najbolje ga je pratio Benedikt Maturin sa 23. Paskal Sijakam je bio najefikasniji u poraženom timu sa 29 poena.

Srpski košarkaš Bogdan Bogdanović nije bio u timu Klipersa ni na ovoj utakmici. Očito su povrede pred početak sezone umnogome uticale na sve ono što se sada dešava kapitenu srpske reprezentacije.

Bogdanović u ovoj sezoni ima ugovor po kojem mu sleduje 16,02 miliona dolara.

