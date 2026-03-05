Košarkaši Los Anđeles Klipersa ostvarili su sigurnu pobedu protiv Indijane rezultatom 130:107, uz Kavaja Lenarda kao glavnog junaka.
BOGDANOVIĆ NI NA MAPI! Šta se to dešava sa srpskim asom u NBA?
Košarkaši Los Anđeles Klipersa su kao domaćini bili sigurni protiv Indijane i slavili sa 130:107.
Najzaslužniji za treću uzastopnu pobedu Klipersa bio je Kavaj Lenard sa 29 poena, a najbolje ga je pratio Benedikt Maturin sa 23. Paskal Sijakam je bio najefikasniji u poraženom timu sa 29 poena.
Srpski košarkaš Bogdan Bogdanović nije bio u timu Klipersa ni na ovoj utakmici. Očito su povrede pred početak sezone umnogome uticale na sve ono što se sada dešava kapitenu srpske reprezentacije.
Bogdanović u ovoj sezoni ima ugovor po kojem mu sleduje 16,02 miliona dolara.
Hjuston - Klipresi, Bogdan Bogdanović Foto: Imagn Images / ddp USA / Profimedia
