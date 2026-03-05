Slušaj vest

Košarkaši Atlante upisali su petu uzastopnu pobedu pošto su u gostima slavili protiv Milvokija sa 131:113.

Atlantu su do pobede vodili Nikel Aleksander Voker sa 23, Onjeka Okongvu sa 21 i Džejlen Džonson sa 20 poena.

U timu Milvokija, koji je upisao i četvrti poraz u nizu, prednjačio je Janis Adetokunbo sa 24 postignuta poena.

Pogledajte najzanimljivije momente sa meča:

NBA liga zvala Crvenu zvezduž Izvor: Kurir