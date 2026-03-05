Košarkaši Atlante ostvarili su petu uzastopnu pobedu, savladavši Milvoki rezultatom 131:113. Pogledajte kako su došli do trijumfa.
PAZI, ATLANTA REDOM GAZI! Peta uzastopna pobeda, pogledajte i kako su do nje došli (VIDEO)
Košarkaši Atlante upisali su petu uzastopnu pobedu pošto su u gostima slavili protiv Milvokija sa 131:113.
Atlantu su do pobede vodili Nikel Aleksander Voker sa 23, Onjeka Okongvu sa 21 i Džejlen Džonson sa 20 poena.
U timu Milvokija, koji je upisao i četvrti poraz u nizu, prednjačio je Janis Adetokunbo sa 24 postignuta poena.
Pogledajte najzanimljivije momente sa meča:
