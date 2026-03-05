NEZAPAMĆENO! Krvava tuča KOŠARKAŠICA: Sudija popio nokaut, devojke se tukle kao da je MMA... Pogledajte snimak koji je zaprepastio svet (VIDEO)
Na košarkaškom terenu na Floridi odigrala se prava drama koja se ne viđa često, a posebno ne u ženskoj košarci. Tokom meča u okviru "San Belt" turnira između Saut Alabame i Koustal Karoline, došlo je do ozbiljnog sukoba koji je prerastao u jezivu tuču i završio se povredom sudije i nizom isključenja.
Incident se odvijao u završnici utakmice, sa nešto više od pet minuta do kraja, kada je došlo do verbalnog naguravanja između Trejsi Hjuston i Kordasi Heris. Razmirice su brzo eskalirale u fizički sukob, a u haos su se uključile i druge igračice s obe strane, kao i članovi timova.
Dok su drugi pokušavali da smire situaciju, jedna od sudija je povređena - pala je na pod tokom razdvajanja i morala je da bude zbrinuta od medicinskog osoblja.
Pogledajte kako je sve to izgledalo:
Zbog učestvovanja u tuči ukupno osam košarkašica je isključeno iz susreta. Među njima su bile ključne igračice obe ekipe, uključujući Hjuston i Heris, kao i više učesnica iz tima Saut Alabame.
Uprkos haosu, Saut Alabama je završila utakmicu rezultatom 80:70 u svoju korist, ali će najverovatnije u narednim mečevima igrati oslabljenog sastava zbog suspenzija koje čekaju akterke ovog incidenta.