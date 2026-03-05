Slušaj vest

Na košarkaškom terenu na Floridi odigrala se prava drama koja se ne viđa često, a posebno ne u ženskoj košarci. Tokom meča u okviru "San Belt" turnira između Saut Alabame i Koustal Karoline, došlo je do ozbiljnog sukoba koji je prerastao u jezivu tuču i završio se povredom sudije i nizom isključenja.

Incident se odvijao u završnici utakmice, sa nešto više od pet minuta do kraja, kada je došlo do verbalnog naguravanja između Trejsi Hjuston i Kordasi Heris. Razmirice su brzo eskalirale u fizički sukob, a u haos su se uključile i druge igračice s obe strane, kao i članovi timova.

Dok su drugi pokušavali da smire situaciju, jedna od sudija je povređena - pala je na pod tokom razdvajanja i morala je da bude zbrinuta od medicinskog osoblja.

Pogledajte kako je sve to izgledalo:

Zbog učestvovanja u tuči ukupno osam košarkašica je isključeno iz susreta. Među njima su bile ključne igračice obe ekipe, uključujući Hjuston i Heris, kao i više učesnica iz tima Saut Alabame.

Uprkos haosu, Saut Alabama je završila utakmicu rezultatom 80:70 u svoju korist, ali će najverovatnije u narednim mečevima igrati oslabljenog sastava zbog suspenzija koje čekaju akterke ovog incidenta.