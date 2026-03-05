Slušaj vest

Odavno svi znaju koliko je teško igrati odbranu protiv Srbina, a mnogi pokušavaju na razne načine da se brane u trenucima kada Nikola Jokić ima loptu.

"Ponavljaću ovo stalno, i ne govorim to zato što sam pristrasan prema svom igraču, niko u ligi se ne čuva kao on. Niko", rekao je Adelman i dodao:

"Niko ne udara u kolena druge MVP igrače. Niko ne prima takve udarce kakve on prima. Ali to je naša realnost".

Podsetimo, na utakmici protiv Oklahome Lugenc Dort je namerno sapleo Jokića, nakon čega je nastao ozbiljan incident na parketu.

Trener Nagetsa smatra da takve situacije ne poremete Jokića.

"Ako to utiče na njegovu igru, ja to ne vidim. Reagovanje je deo ljudske prirode... ako se ovo nastavi, reagovaćemo u skladu sa tim".

