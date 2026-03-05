"Malo je kada bih vam rekao samo hvala na svemu do sada učinjenom. Srećan sam zbog svih vas i zbog Partizana i od srca vam čestitam na plasmanu u F4. Mnogi su nas sputavali, mnogi su vas na samom startu otpisali i ismejavali. Timska igra ponekad trpi, timski rad je težak, ali želja i cilj su ono čemu težimo na kraju sezone. To je kruna našeg zajedničkog uspeha, našeg zajedničkog rada i zalaganja u svemu. Na tom putu padaju sve minutaže, a raste vaš uspeh, vaša uloga i vaša biografija. Nema više suza, nema više nazad – pred nama je ono čemu težimo, a to je titula. Verovao sam u vas od samog početka, i to sam vam rekao na promociji dresa na startu sezone. Uživamo da vas bodrimo i da navijamo za klub, za Partizan. Vi ste naše ogledalo, vi ste duša Partizana – mi smo porodica. Ove sezone usvojili smo slogan „Jedna duša, jedan tim“ i pokazali da otvorenim odnosom i međusobnom iskrenošću možemo da podignemo klub već u prvoj sezoni na maksimalan nivo i ostvarimo dobre rezultate. Srećan sam što smo ispunili početna očekivanja. Nije bilo lako uspostaviti sistem i odnos sa svih sedam selekcija, stručnim štabovima, uskladiti sale, treninge, tajminge, hranu, smeštaj, prevoz, nositi se sa povredama, operacijama i brojnim izazovima. Ipak, večeras ponosno stojim uz vas, gledam vaša lica, osmehe, zagrljaje i sreću koju delite. Ima li šta lepše? Verujem da ćemo u nastavku sezone nastaviti sa pobedama, krunisati rad trofejima i vratiti KŽK Partizan na mesto koje mu pripada", poručio je Kujundžić.