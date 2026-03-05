Slušaj vest

Danilo Galinari, nekadašnji reprezentativac Italije i NBA košarkaš, izjavio je da će se Bogdan Bogdanović sigurno vratiti u Partizan.

Danilo i Bogdan su dobri prijatelji i saigrač iz Atalante.

Italijan je gostujući u podkastu "6.75" poručio:

"Bogdan se sigurno vraća u Partizan".

Na konstataciju voditelja da će njegova izjava odjeknuti, on je još jednom ponovio: "Bogi se vraća!"

Bogdanović je za Partizan igrao od 2010. do 2014. godine, a potom je preko Fenerbahčea otišao u NBA ligu.

Ove godine nastupa za Los Anđeles Kliperse, sa kojima ima ugovor i za narednu sezonu. Međutim, trenutno nema značajnu ulogu u ekipi, pa je pitanje hoće li ostati.