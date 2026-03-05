Bogdanović je za Partizan igrao od 2010. do 2014. godine, a potom je preko Fenerbahčea otišao u NBA ligu
Košarka
BLISKI BOGDANOV PRIJATELJ I SAIGRAČ OBRADOVAO GROBARE: Bogdanović se vraća u Partizan!
Danilo Galinari, nekadašnji reprezentativac Italije i NBA košarkaš, izjavio je da će se Bogdan Bogdanović sigurno vratiti u Partizan.
Danilo i Bogdan su dobri prijatelji i saigrač iz Atalante.
Italijan je gostujući u podkastu "6.75" poručio:
"Bogdan se sigurno vraća u Partizan".
Na konstataciju voditelja da će njegova izjava odjeknuti, on je još jednom ponovio: "Bogi se vraća!"
Bogdanović je za Partizan igrao od 2010. do 2014. godine, a potom je preko Fenerbahčea otišao u NBA ligu.
Ove godine nastupa za Los Anđeles Kliperse, sa kojima ima ugovor i za narednu sezonu. Međutim, trenutno nema značajnu ulogu u ekipi, pa je pitanje hoće li ostati.
