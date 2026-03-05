Slušaj vest

"Odluka je bila prilično prirodna. Kao trener ovde imam veoma dobre uslove za rad. Okruženje je zdravo i podsticajno, od uprave i predsednika kluba pa sve do vozača autobusa. Razvila se odlična hemija među nama. Postigli smo sjajan rezultat, a istovremeno se i privatno osećam dobro u Ljubljani i Sloveniji. Osećam pripadnost i vidim prostor za napredak i razvoj, na čemu sistematski radimo", rekao je Mitrović posle potpisivanja novog ugovora.

U sezoni 2025/26 tim je već osvojio Superkup i Kup Slovenije, izborio plasman u plej-of Evrokupa drugu godinu zaredom, dok se u regionalnoj ABA ligi trenutno nalazi među osam najboljih ekipa posle prvog dela sezone.

Pre dolaska u Ljubljanu, Mitrović je radio u turskom Galatasaraju, a tokom karijere vodio je i Monako, Asvel, Budućnost i Himki. Najveći evropski uspeh ostvario je 2021. godine kada je sa Monakom osvojio Evrokup, a iste godine proglašen je i za najboljeg trenera tog takmičenja. U karijeri je osvajao i nacionalne titule u Francuskoj i Ukrajini.

Mitrović je u dva mandata vodio i mušku reprezentaciju Crne Gore, prvi put od 2017. do 2019, a ponovo je na klupu državnog tima seo 2025. godine.

Trenersku karijeru započeo je 1992. godine u klubu Pikadili, a tri godine kasnije postao je pomoćni trener u Budućnosti, gde je radio do 2000. godine. Nakon jedne sezone u Mogrenu, 2001. se vratio u Podgoricu kao prvi trener.

(Beta)