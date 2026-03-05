Slušaj vest

Proslavljeni srpski košarkaš Danilo Anđušić saopštio je putem društvenih mreža da završava reprezentativnu karijeru, nakon dva poraza Srbije od Turske u kvalifikacijama za Mundobasket.

Anđušić je na Instagramu ostavio emotivnu poruku koju prenosimo u celosti:

- Vreme je da zatvorim jedno od najlepših i najvažnijih poglavlja u svojoj karijeri.

Kao dečak sam maštao da obučem dres svoje zemlje. Imao sam privilegiju da taj san živim! Sve mlađe kategorije, do seniorskog tima od 2012. godine pa sve do danas. Uvek sam bio tu, svaki put kada je trebalo. Imao sam čast da predstavljam Srbiju na Evropskom prvenstvu 2013 godine i kroz mnoge kvalifikacione prozore, noseći dres sa ponosom i dajući sve od sebe.

Jedina žal, a i verovatno najteži poraz u mojoj karijeri je što nismo uspeli da odemo u Tokio na Olimpijske igre, a bilo je tako blizu. Taj osećaj će zauvek ostati deo mene...

Osecam ponos i zahvalnost. Nositi dres reprezentacije, biti vođen od strane naših najboljih trenera i deliti svlačionicu sa nasim najboljim igračima bila je ogromna čast i privilegija! Srećan sam što ću jednog dana svojoj deci sa ponosom pokazivati te trenutke i pokušati da im prenesem makar deo ljubavi i poštovanja koje treba da imaju prema svojoj zemlji - napisao je Anđušić.