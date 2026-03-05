Slušaj vest

Srbija je ostala na trećem mestu uprkos dva izgubljena duela od selekcije Turske (78:82; 86:94) u kvalifikacijama za Svetsko prvenstvo 2027. godine.

Srbija na trećoj poziciji ima 808,8 poena, a na vodećoj poziciji se i dalje nalaze Sjedinjene Američke Države sa 893,8 poena.

Drugo mesto je zadržala selekcija Nemačke sa 817,2 poena, a promena nije bilo ni među ostalim reprezentacijama u TOP 10.

Francuska na četvrtoj poziciji ima 807,7 poena, slede Kanada sa 806 poena, Australija sa 778,5 poena, Španija sa 774,6 poena, Argentina sa 755,5 poena, Litvanija sa 750,1 poenom i Brazil sa istim učinkom.

Jedina promena u prvih 20 je prelazak Grčke na 12. poziciju (736,2 poena) i pad Letonije na 13. mesto (731,9 poena).

Prema novoj metodologiji svaka reprezentacija dobija poene za rang-listu na osnovu takmičenja i regiona u kojem se utakmica igra, faze i runde utakmice u okviru takmičenja i toga da li je tim pobedio.

U slučaju pobede gleda se rejting protivnika, da li je protivnik igrao na domaćem terenu i koš-razlika.

Svakoj selekciji se pre velikog takmičenja (Svetsko prvenstvo, Olimpijske igre, kontinentalna takmičenja) umanjuju poeni za 33 odsto.

(Beta)