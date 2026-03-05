Slušaj vest

Srbija je ostala na trećem mestu uprkos dva izgubljena duela od selekcije Turske (78:82; 86:94) u kvalifikacijama za Svetsko prvenstvo 2027. godine.

Srbija na trećoj poziciji ima 808,8 poena, a na vodećoj poziciji se i dalje nalaze Sjedinjene Američke Države sa 893,8 poena.

Drugo mesto je zadržala selekcija Nemačke sa 817,2 poena, a promena nije bilo ni među ostalim reprezentacijama u TOP 10.

Francuska na četvrtoj poziciji ima 807,7 poena, slede Kanada sa 806 poena, Australija sa 778,5 poena, Španija sa 774,6 poena, Argentina sa 755,5 poena, Litvanija sa 750,1 poenom i Brazil sa istim učinkom.

Jedina promena u prvih 20 je prelazak Grčke na 12. poziciju (736,2 poena) i pad Letonije na 13. mesto (731,9 poena).

Prema novoj metodologiji svaka reprezentacija dobija poene za rang-listu na osnovu takmičenja i regiona u kojem se utakmica igra, faze i runde utakmice u okviru takmičenja i toga da li je tim pobedio.

U slučaju pobede gleda se rejting protivnika, da li je protivnik igrao na domaćem terenu i koš-razlika.

Svakoj selekciji se pre velikog takmičenja (Svetsko prvenstvo, Olimpijske igre, kontinentalna takmičenja) umanjuju poeni za 33 odsto.

(Beta)

Ne propustiteKošarkaKAKAV ŠOK ZA ORLOVE! PROSLAVLJENI SRPSKI AS ZAVRŠIO REPREZENTATIVNU KARIJERU! Rekao je zbogom Srbiji, pročitajte njegovu emotivnu poruku!
profimedia-1055072213.jpg
KošarkaPAO DOGOVOR: Mitrović produžio ugovor sa Cedevita Olimpijom
KošarkaBLISKI BOGDANOV PRIJATELJ I SAIGRAČ OBRADOVAO GROBARE: Bogdanović se vraća u Partizan!
Bogdan Bogdanović
KošarkaMILOŠ PAVLOVIĆ OBJAVIO SPISAK KOŠARKAŠICA: Srbija protiv Islanda i Portugalije završava prvi krug kvalifikacija za Evrobasket
Milos Pavlovic.jpg

Novi Pazar Crvena zvezda haos na kraju poluvremena Izvor: Arena 1 Premium