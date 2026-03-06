Slušaj vest

Tejtum je u četvrtak prvi put ove sezone označen kao "neizvestan" na listi povređenih pred duel Bostona protiv Dalasa, koji je na programu u petak.

To je prvi put da nije naveden kao igrač koji je van terena zbog rehabilitacije od povrede koju je doživeo u četvrtoj utakmici polufinala Istočne konferencije protiv Njujorka u maju prošle godine.

Predsednik košarkaških operacija Bostona Bred Stivens ranije je istakao da Tejtum neće dobiti dozvolu za povratak dok ne bude spreman i fizički i mentalno, a čini se da je taj trenutak blizu.

Tejtum je ranije nagovestio da bi povratak mogao da se dogodi upravo na domaćem terenu. Boston trenutno ima skor 41/21 i zauzima drugo mesto na tabeli Istočne konferencije, uz još 20 utakmica do kraja regularne sezone, od čega 11 kod kuće.

Operisan je 13. maja, a ukoliko zaigra protiv Dalasa, na parket bi se vratio posle 298 dana pauze. Uobičajeni period oporavka posle operacije Ahilove tetive iznosi između devet i 12 meseci.

Tejtum je trenutno u prvoj sezoni petogodišnjeg ugovora vrednog 314 miliona dolara koji je potpisao 2024. godine, a u utorak je proslavio 28. rođendan.

Tokom rehabilitacije trenirao je šest dana nedeljno i nije imao poznate zastoje u oporavku, a često je putovao sa ekipom na gostovanja.

Istovremeno, njegov saigrač Džejlen Braun imao je najbolju sezonu u karijeri, sa prosekom od 29,1 poena, 7,1 skokova i 4,9 asistencija po utakmici, čime se našao i u konkurenciji za MVP priznanje.

Zbog toga je Tejtum priznao da je razmišljao o tome da li bi njegov povratak mogao da utiče na tim koji trenutno igra veoma dobro.

"Svestan sam šta donosim timu, ali i koliko dobro ovi momci igraju. Ne mislim da bih nešto pokvario, samo sam na trenutak bio iskren i govorio iz te perspektive", rekao je Tejtum.