Košarkaši Denver Nagetsa ostvarili su novu pobedu, a ovog puta četa Dejvida Adelmana predvođena odličnim Nikolom Jokićem koji je upisao novi tripl-dabl (28 poena, 13 asistencija i 12 skokova) i Džamalom Marejem (28 poena, sedam asistencija, četiri skoka) srušila je Los Anđeles Lejkerse rezultatom 120:113.

Bio je tim iz Kolorada odličan tokom većeg dela meča, ali je u finišu došlo do nepotrebne drame i Jokić i ekipa umalo su od gotovog napravili veresiju. Krenimo redom...

Denver Nagetsi već na samom otvaranju utakmice pokazali su da žele do pobede i susret su otvorili serijom 11:0.

Ovu prednost Jokić i ekipa konstantno su održavali, a Lejkersi, predvođeni Dončićem i Džejmsom, u nekoliko navrata bili su blizu priključka i imali aktivan rezultat, ali su Nagetsi uvek imali spreman odgovor.

U prvoj deonici Lejkersi su prišli na minus šest (25:19), ali je četvrtina završena 32:22. Druga deonica donela je novu seriju tima iz Los Anđelesa koji je smanjio na tri poena zaostatka u jednom trenutku (40:37), ali je Denver odgovorio i poluvreme završio vođstvom 64:54.

Dončić, Lebron i ekipa uhvatili su priključak i u trećoj četvrtini, stigli do minus četiri (82:78), a Jokić, Marej i saigrači imali su spreman odgovor te su na poslednju pauzu ušli uz vođstvo od 93:86. Nikola Jokić je u ovoj četvrtini kompletirao tripl-dabl i završio je sa 20 poena, 12 asistencija i deset skokova.

Četvrti period bio je preslikan kao i tri pre njega. Pokušavali su svim silama Lejkersi predvođeni Lukom Dončićem da se vrate u meč, a u jednom trenutnku prišli su i na samo poen zaostatka (112:111). Odbili su i ovaj finalni napad Lejkersa Nagetsi i na kraju uspeli da slave rezultatom 120:113.

Kao što smo već naveli, Nikola Jokić je i na meču protiv Lejkersa upisao tripl-dabl i imao je učinak od 28 poena, 13 asistencija i 12 skokova, a veliku podršku imao je u Džamalu Mareju koji je ubacio takođe 28 poena, ali uz sedam asistencija i četiri skoka.

Lejkerse je predvodio Luka Dončić koji je imao 27 poena, 11 skokova i sedam asistencija, a kakvu, takvu podršku pružio mu je Džekson Hejs sa 19 poena. Lebron Džejms ubacio je tek 16 poena, a dodao osam asistencija i pet skokova.

