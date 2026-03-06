Slušaj vest

Denver Nagetsi upisali su novu pobedu i ovog puta su na krilima Nikole Jokića koji je upisao još jedan tripl-dabl (28 poena, 13 skokova, 12 asistencija) savladali Los Anđeles Lejkerse rezultatom 120:113.

Pored toga što se istakao odličnim potezima, poenima i asistencijama, Jokić je u centar pažnje i na meču protiv Lejkersa došao tako što je - zajahao svog rivala!

Taktika Lejkersa bila je jasna - pustiti nižeg igrača da čuva Nikolu, te da mu se podvuče pod noge i inicira kontakt po kolenima. Jokić je rešio da se zaštiti, a ovog puta nadrljao je Markus Smart.

Snimak Jokića koji je zajahao Smarta postao je viralan na društvenim mrežama i internet je izgoreo zbog ovog poteza.

Pogledajte i vi kako je sve to izgledalo:

Podsetimo, ovo je drugi put za kratko vreme da je Nikola Jokić zajahao svog rivala. Isto je uradio i igraču Jute Kejonteu Džordžu u pobedi Nagetsa protiv Džezera, a posle toga je trener tima iz Kolorada, Dejvid Adelman, stao u zaštitu srpskog košarkaša.

- Ponavljaću ovo stalno, i ne govorim to zato što sam pristrasan prema svom igraču, niko u ligi se ne čuva kao on. Niko. Niko ne udara u kolena druge MVP igrače. Niko ne prima takve udarce kakve on prima. Ali to je naša realnost - izjavio je Adelman.

Da li će se trend ovakvog čuvanja Jokića nastaviti, ostaje da se vidi...

