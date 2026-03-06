Slušaj vest

Košarkaši Denver Nagetsa ostvarili su novu pobedu, a ovog puta četa Dejvida Adelmana predvođena odličnim Nikolom Jokićem koji je upisao novi tripl-dabl (28 poena, 13 asistencija i 12 skokova) srušila je Los Anđeles Lejkerse rezultatom 120:113.

I pored toga što je Denver vodio tokom čitavog meča, tim iz Los Anđelesa predvođen Lukom Dončićem uspeo je da se vrati i u samoj završnici smanji i na poen zaostatka (112:111). Tada na scenu stupa, ko drugi do Nikola Jokić!

Srbin je uzeo loptu u svoje ruke i rešio da prelomi susret kada je bilo najpotrebnije, te da dokaže da je pravi MVP.

Prvo je na minut i 45 sekundi do kraja vratio Nagetse na plus tri (114:111), a onda je i pogodio preko Luke Dončića na 22 sekunde pre isteka poslednje četvrtine, što je bilo prelomno da se na kraju dođe do trijumfa.

1/7 Vidi galeriju Nikola Jokić - koš koji je prelomio meč Denver Nagetsa i Los Anđeles Lejkersa Foto: Printscreen / Twitter / NBA

Uzeo je loptu u ruke Jokić, zaleteo se ka košu, a Lejkersima nije pomoglo ni to što su "napunili" reket - Džoker je našao rešenje i pogodio veoma važan šut za konačan udarac Dončiću i ekipi.

Pogledajte kako je to izgledalo:

BONUS VIDEO: