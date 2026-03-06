Slušaj vest

Uspeli su Denver Nagetsi predvođeni Nikolom Jokićem da sruše Los Anđeles Lejkerse posle neizvesne završnice (120:113), a srpski as je susret obeležio i to na nekoliko načina.

Šta se zapravo desilo?

Na isteku druge deonice Lebron Džejms postigao je poene i smanjio vođstvo Denvera na 64:54, a ostalo je tek malo više od jedne i po sekunde do kraja. Jokić je želeo da brzo ubaci loptu u igru, ona mu je ispala i vratila se u teren gde je dočekao Rui Hačimura i ubacio u koš.

Ipak, sudije su poništile poene Hačimure i vratili Jokiću loptu da ponovo izvede aut.

Pogledajte kako je sve izgledalo:

Navijači tima iz Los Anđelesa smatraju da su Lejkersima ovi poeni oduzeti na neregularan način, te da su žestoko oštećeni.

Šta vi mislite, da li je ova odluka sudija ispravna ili nije? Pišite nam u komentarima vaše mišljenje...

