Denver Nagetsi posle velike drame uspeli su da savladaju Los Anđeles Lejkerse sa 120:113, a susret je obeležio i okršaj Nikole Jokića (28 poena, 13 asistencija, 12 skokova) i Luke Dončića (27 poena, 11 skokova i sedam asistencija).

Dončić je dugo držao Lejkerse u igri, ali nije imao adekvatnu podršku saigrača, te su Lejkersi položili oružje pred Jokićem i ekipom.

Denver Nagets - Los Anđeles Lejkers Foto: Chris Swann/Clarkson Creative / Getty images / Profimedia

Ipak, Luka je u centar pažnje na ovom meču uspeo da dođe i zbog tehničke greške koju je dobio sredinom druge četvrtine. Slovenac je nešto prokomentarisao kada su Nagetsi pogodili trojku za 49:39, te je "nagrađen" tehničkom, a ostao je šokiran zbog ove sudijske odluke. 

Ovo je Dončiću čak 15. tehnička greška ove sezone i kad dobije prvu sledeću automatski će biti i kažnjen.

Kada igrač skupi 16 tehničkih grešaka u jednoj sezoni automatski se kažnjava suspenzijom na jednu utakmicu (bez plate za taj meč). Posle toga, svake dve nove tehničke greške donose novu suspenziju.

Dakle, Luka će morati da smiri živce kako u budućnosti ne bi bio kažnjen. Da li je Dončić zaslužio tehničku protiv Denvera? Pogledajte i procenite sami...

