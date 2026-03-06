Slušaj vest

Košarkaši Denver Nagetsa ostvarili su novu pobedu, a ovog puta četa Dejvida Adelmana predvođena odličnim Nikolom Jokićem koji je upisao novi tripl-dabl (28 poena, 13 asistencija i 12 skokova) i Džamalom Marejem (28 poena, sedam asistencija, četiri skoka) srušila je Los Anđeles Lejkerse rezultatom 120:113.

Jokić je srušio Lejkerse, pa stao pred kamere i dao svoj komentar ovog meča.

1/6 Vidi galeriju Denver Nagets - Los Anđeles Lejkers Foto: Chris Swann/Clarkson Creative / Getty images / Profimedia

- Mislim da smo uradili dobru stvar kao tim. Nismo to forsirali, posebno u prvom poluvremenu. Prva četvrtina je bila dobra, druga onako, treća je takođe bila dobra, kao i četvrta. Samo moram da bolje čitam situacije kada dolazim do lopte i da pokušam da dođem do boljeg pasa, što bi nam dosta pomoglo - počeo je priču Jokić, a zatim je sipao hvalospeve na račun Lebrona Džejmsa:

- Mislim da je ovo bar sedmi put da kažem da je on stvarno, stvarno, stvarno legendaran igrač u NBA. Ono što je on uradio i koliko je bio konstantan kroz život i karijeru je neverovatno, a timovi se i dalje spremaju za njega, a ko zna koja mu je ovo godina u NBA ligi i nastavlja da gura dalje. On i dalje vodi ovu ligu i legendaran je igrač.

Lebron Džejms nije blistao na meču protiv Denvera i susret je završio sa tek 16 poena, osam asistencija i pet skokova.

BONUS VIDEO: