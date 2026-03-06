Slušaj vest

Užasne vesti stigle su iz NBA lige gde je posle meča u kom su San Antonio Sparsi savladali Detroit Pistonse sa 121:106, došlo do incidenta, u kom je ispred hale upucan jedan čovek.

Kako navode tamošnji mediji, upucan je muškarac star 48 godina i to posle rasprave na parkingu sa jednim 47-godišnjakom koji je brzo lišen slobode.

To je potvrdio i šerif okruga Beksar, Havijer Salazar. Sve se dogodilo u 22.04 časova po lokalnom vremenu, a incident se desio posle manjeg sudara na parkingu pored dvorane.

- Pojedini očevici snimili su njegove tablice, kako ne bi mogao da pobegne sa mesta zločina. Čovek koji je upucan je pokušao da dođe do vozila napadača, kada je nastala svađa, a onda je napadač dva puta pucao na njega iz vozila - rekao je šerif Salazar.

Nesrećni čovek dva puta je pogođen u gornji deo tela i hitno je prebačen u bolnicu, a srećom - preživeo je napad.

Dalja istraga će utvrditi odakle napadaču oružje.

