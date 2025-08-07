Slušaj vest

Reprezentativac Češke i košarkaš Barselone, Tomaš Satoranski izneo je svoja očekivanja pred predstojeći Evrobasket.

Proslavljeni češki as predstavljaće svoju zemlju na Evropskom prvenstvu, koje bi po svoj prilici moglo da bude poslednje veliko takmičenje u njegovoj reprezentativnoj karijeri.

Žreb nije bio naklonje Česima, koji će igrati u Grupi A sa Letonijom, Turskom, Estonijom, Portugalom i Srbijom, za koju Satoranski kaže da je glavni favorit za zlato.

"Kada pogledaš spisak, teško je ne staviti ih među glavne favorite, zajedno sa Francuskom. Igrači koje ima iskustvo – sve to ide u prilog. Nije lako biti favorit, to stvara dodatni pritisak, iako se u Srbiji možda ne oseća tako. Ali mislim da je vreme da konačno osvoji zlato. Bilo je dosta medalja, ali čini se da se često dešavala da jedna nesrećna utakmica. Na osnovu svega što sam video – tim, iskustvo, način na koji pričaju – teško je zamisliti da Srbija nije među glavnim favoritima", rekao je as Barselone u zanimljivom intervjuu za "Meridian sport".

Satoranski nije bio u timu na prethodnom Evrobasketu, kada su Orlovi predvođeni Nikolom Jokićem savladali Češku u grupnoj fazi rezultatom 81:68, pa će 1. septembra u Rigi prvi put imati priliku da igra protiv trostrukog MVP NBA lige i po mnogima najboljeg košarkaša na planeti. Impresioniran je Jokićem, ali u prvi plan ipak stavlja kapitena Bogdana Bogdanovića.

"Uvek je izazov uklopiti tim kad je Jokić tu, jer on igra drugačije u NBA, a ovde je sistem drugačiji. Za mene je ključni igrač uvek bio Bogdan Bogdanović. Igrao je sjajno na Olimpijskim igrama i na prethodnim turnirima, i za mene je on glavni lider. Jokić je verovatno najbolji igrač na svetu, ali u reprezentaciji se stvari ponekad postave drugačije. Cela ekipa igra nesebično, a to mnogo znači kada imate toliko talenta", kaže Satoranski.

Srbija ima sjajan tim i gotovo nemoguće ih je zaustaviti, smatra Satoranski.

"Uvek moraš nešto da žrtvuješ. Kad Bogdan uđe u ritam od početka, teško ga je zaustaviti. A Jokić zahteva udvajanje, što otvara prostor za druge. On je sjajan dodavač, a svi oko njega znaju kako da se kreću bez lopte. Zato i kažem da je Srbija kompletna – ne samo po imenima, već i po razumevanju igre", ističe čuveni košarkaš.

Kurir sport/Meridian sport