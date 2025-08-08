Slušaj vest

Mateuš Ponitka otkrio je zanimljive detalje sa meča Poljska - Srbija koji je bio zatvoren za javnost. Poljski as dao je intervju Meridian sportu.

Prva tema: zatvoren meč za publiku.

- Nije to čudno, normalno je. U to normalno uvela su nas Kovid vremena, svaka dvorana je bila prazna. Profesionalci smo, a ova faza priprema nije za navijače. Sada se spremamo da bismo bili dobri pred gledaocima - počeo je Ponitka.

Usledio je komentar utakmice.

- Definitivno veliki meč! Srbija je sigurno jedan od najboljih timova sveta. Znam veliku većinu tih momaka, igrali smo jedni protiv drugih, ili sam igrao uz njih. Izgledaju veoma dobro. Što se nas tiče, sjajno je imati ovakav trening meč. Možemo da učimo. Sjajno je to iskustvo za naše mlade da igraju protiv NBA asova. Neki od njih su bili prvi put u toj situaciji, tako da je sve to samo pozitivno.

A, onda i neke "insajderske" informacije.

- Da, ali neki od važnih igrača nisu bili u timu. I obe ekipe su isprobavale nešto novo. Za Srbiju je to bilo isto kao i za nas. Trudiš se da se uigraš, da isprobaš različite petorke, neke druge ideje na terenu. Ne bih previše obraćao pažnju na rezultat. Naravno da Srbija ima 15-20 igrača koji bi komotno mogli da budu u sastavu. Za njih je ovo više borba za mesto u timu. A mi moramo samo da shvatimo šta da radimo sa onim što imamo, koje su nam prednosti i mane.

Mateuš je u Areni sreo i saigrače iz Partizana - Tristan Vukčević je prvi put u dresu reprezentacije, Uroš Trifunović, Alen Smailagić i Balša Koprivica su deo Pešićevog mozaika, a tu je i Aleksa Avramović.

- Zapravo su petorica iz Partizana. Imam super kontakt sa Tristanom. Balša će biti uz mene naredne sezone u Bahčešehiru. Sa Trifom sam takođe u stalnom kontaktu, kao i sa Aleksom. Jedino nisam video Smajlija (Smailagića), nije bio sa timom.

Bio je povređen, rekao je selektor Pešić.

- Da… Ne znam da li sam nekoga zaboravio - zamislio se Poljak i ispalio hit šalu:

- Dobro, nije bio Panter tu, ne znam zašto. Moram da mu pošaljem poruku, da vidim gde je - uz osmeh je zaključio Ponitka.