Reprezentacija Turske biće jedan od glavnih konkurenata Srbije u grupi A u Rigi na predstojećem Evropskom košarkaškom prvenstvu. Osim ove dve reprezentacije, u grupi su još Letonija, Češka, Portugal i Estonija.

Glavna zvezda reprezentacije Turske Džedi Osman je za portal "TRT" izneo govorio je o očekivanjima, kao i o povratku u evropsku košarku.

"Svake godine imamo dobar tim. Nekada nas pogode povrede, a nekada samo nemamo sreće. Zbog toga smo ispustili neke ukazane šanse, a naš najveći cilj je da osvojimo medalju", rekao je Osman.

Prvo je potrebno da se prođe grupna faza.

"U teškoj smo grupi. Biće to veoma zahtevno prvenstvo. Osim Francuske, sve ekipe dolaze kompletne, sa punom snagom. Ali to čini takmičenje još uzbudljivijim za nas. Najvažnije je da ostanemo zdravi. Ako to uspemo, ovaj put bi zaista mogao da se završi medaljom. Naš prvi veliki cilj je plasman u četvrtfinale, što nismo uspeli da ostvarimo mnogo godina. Ali sada kada imamo ovakav sastav... Zašto da ne?"

Eurobasket se igra od 27. avgusta do 14. septembra i osim Letonije, grupna faza će biti održana u Poljskoj, Finskoj i na Kipru.

