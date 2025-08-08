Slušaj vest

Svetislav Pešić će na pripremni turnir za Eurobasket, koji se održava na Kipru, računati na 15 košarkaša.

Za mečeve protiv Kipra i Grčke otpali su Alen Smailagić i Uroš Trifunović, a pored toga jedan detalj može posebno da zabrine. Trifunović i Smailagić imaju problema sa povredama, preneo je Mozzartsport, dok se Vasilije Micić u poslednji čas pridružio "orlovima", ali i dalje nosi zavoj oko levog ručnog zgloba.

Svetislav Pešić je govorio i o povredama i zdravstvenom stanju u reprezentaciji.

- Sve ide po planu, ovo je osmi dan priprema. Odigrali smo dve utakmice u poslednja dva dana, pre toga imali trening, pripreme, razgovore, taktičke stvari, poboljšanje atletske sposobnosti igrača... Imamo malo sitnijih povreda, Trifunović, Micić, Smailagić, ali to su sastavne stvari svih priprema i nadamo se da to neće da traje duže - istakao je on za Košarkaški savez Srbije.

Srbija će u Limasolu igrati protiv Grčke (subota, 19.30) i Kipra (nedelja, 15.00).

