Alesandro Pajola će biti uzdanica reprezentacije Italije na Eurobasketu koji je pred nama.

Ekipa je sastavljena od igrača koji mogu da naprave iznenađenje, ali ih niko ne smatra favoritima.

"Odigrali smo dve dobre utakmice protiv Islanda i Senegala u Trentu, a u subotu (sutra, prim. aut.) nivo će početi da raste protiv Letonije. Imamo više energije i osećam ambiciju i želјu da ponovo stvorimo atmosferu i duh koji su nas odveli do četvrtfinala Evropskog prvenstva 2022. i Svetskog prvenstva naredne godine. Igrati dobro zajedno znači imati energiju na terenu. To je naša snaga“, rekao je Pajola za "Gazetu".

Cilj?

„Osvojiti medalјu, iako to neće biti lako. Na ovakvim turnirima ti treba i malo sreće. Poceko nam je pokazao tu rang-listu da nas motiviše. 'Vidite? Niko ne obraća pažnju na nas, hajde da im pokažemo koliko vredimo.' Videćemo šta će teren reći.“

Najteži njegov poraz je bio onaj na Evrobasketu u Nemačkoj.

„Poraz od Francuske na Evropskom prvenstvu u Nemačkoj bio je neverovatno razočaranje. Pobediš i Srbiju, a u polufinalu bi nas čekala Polјska… bili smo na korak od medalјe. Ali sam doživeo i neverovatne trenutke, poput osvajanja predolimpijskog turnira u Srbiji 2021. i plasmana na Olimpijske igre u Tokiju.“

Posebno je izdvojio Srbiju kao apsolutnog favorita.

„Strašan tim, građen da ide do kraja na svakom takmičenju. Protiv njih ti uvek treba podvig, inače nemaš šanse. Jokić je neverovatan… Protiv Grčke na startu 28. avgusta biće ista priča. I Antetokunmpo je fenomen. To su utakmice u koje ulaziš znajući da moraš da uradiš sve savršeno, a da ni to možda neće biti dovoljno. Ali u košarci – sve je moguće…“

