Dvostruki najkorisniji igrač (MVP) Američke profesionalne košarkaške lige (NBA) Janis Adetokumbo neće putovati sa ostatkom reprezentacije Grčke na predstojeći prijateljski turnir na Kipru, na kom će njegova ekipa igrati i protiv selekcije Srbije.

Košarkaški savez Grčke je danas preneo da će uz Adetokumba turnir u Limasolu propustiti i Vasilis Toliopulos i Vangelis Zugris.

Košarkaši Srbije počeli pripreme za Finsku i Gruziju

Među 16 igrača koje je selektor Vasilis Spanulis poveo na Kipar se nalaze: Kostas Papanikolau, Kostas Slukas, Janulis Larencakis, Tanasis Adetokumbo, Konstantinos Mitoglu, Tajler Dorsi, Kostas Adetokumbo, Dimitris Kacivelis, Panajotis Kalaicakis, Nikos Hugaz, Antonis Karajanidis, Omiros Necipoglu, Aleksandros Samodurov, Lefteris Liotopulos, Aleksandros Nikolaidis i Atanasios Bazinas.

Selekcija Grčke će svoju prvu utakmicu na turniru u Limasolu odigrati protiv reprezentacije Srbije, u subotu od 19.30, dok će meč protiv Izraela odigrati u nedelju u istom terminu.

Prijateljski turnir na Kipru igra se uoči ovogodišnjeg Evropskog prvenstva, koje će se održati od 27. avgusta do 14. septembra u Letoniji, Poljskoj, Kipru i Finskoj.

Reprezentacija Grčke će na njemu igrati u Grupi C u Limasolu sa selekcijama Španije, Italije, Bosne i Hercegovine, Kipra i Gruzije.