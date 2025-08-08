Slušaj vest

"Fokus je da popravimo fizičku spremu, na taktičke elemente, individualni napad i odbranu, da vidimo gde smo u ovom trenutku. To su utakmice dobre za igrače, jer pokušavaju da pronađu svoj ritam i doprinos. Jedno je trenirati svakog dana, a drugo igrati utakmice. Ove utakmice nam više služe za pripremu za Evropsko prvenstvo. Nama iz stručnog štaba je važno da vidimo šta treba da popravimo, i individualno i timski. Treba da procenimo da li igrači mogu da ispune sve što se od njih traži", izjavio je Svetislav Pešić, a preneo KSS.

Srbija će 9. i 10. avgusta učestvovati na pripremnom turniru za Evropsko prvenstvo na Kipru. Izabranici selektora Svetislava Pešića u subotu od 19.30 igraće protiv Grčke, dok će se u nedelju od 16 časova sastati sa domaćinom Kiprom.

U Beogradu su zbog lakših povreda ostali Alen Smailagić i Uroš Trifunović.

"Imamo 15 igrača, dvojica su povređena i ostala u Beogradu. Ništa nije ozbiljno, moramo da vratimo i Vasu (Micić) u ritam, tu je sa ekipom, ali teško da ćemo moći da ga koristimo. Pokušaćemo svakom igraču da damo priliku da vidimo koliko može i šta može. To je cilj našeg boravka ovde", dodao je selektor.

Grčka će na turniru igrati bez svoje najveće zvezde Janisa Adetokumba.

"Ako budu svi zdravi, plan je da svi igraju. Žao mi je što ga nema, mi smo i zakazali ovaj turnir da bismo igrali sa njim. Imamo dobar odnos sa Grcima, uvek nam se odazovu, pa i mi njima želimo da uzvratimo za tu saradnju. Drago nam je što je Kipar domaćin, sve su lepo organizovali. Grci verovatno imaju neki problem, i njima je verovatno žao što Micić ne igra. Pretpostavljam", zaključio je Pešić.

