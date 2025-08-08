Slušaj vest

Luka Dončić i Isak Bonga ušli su u žestok klinč na prijateljskoj utakmici u Stožicama.

Kada je Anderson pokušao da zakuca loptu u kontri, zaustavio ga je Luka Ščuka i napravio jak faul, posle čega je Bonga "skočio" na njega i pitao ga zašto to radi.

A to je tada ozbiljno naljutilo Dončića...

Pogledajte:

Na kraju se Dončić i nasmejao Bongi u lice, da bi u narednom napadu odlučio da šutira iz i pogodio je trojku "pravo u lice", baš preko njega.