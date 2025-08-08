EuroBasket 2025.
DONČIĆ I BONGA U KLINČU - UMALO TUČA NA PRIJATELJSKOM MEČU: Pogledajte zašto su se pokačili
Luka Dončić i Isak Bonga na prijateljskoj utakmici umalo da se potuku.
Luka Dončić i Isak Bonga ušli su u žestok klinč na prijateljskoj utakmici u Stožicama.
Kada je Anderson pokušao da zakuca loptu u kontri, zaustavio ga je Luka Ščuka i napravio jak faul, posle čega je Bonga "skočio" na njega i pitao ga zašto to radi.
A to je tada ozbiljno naljutilo Dončića...
Pogledajte:
Na kraju se Dončić i nasmejao Bongi u lice, da bi u narednom napadu odlučio da šutira iz i pogodio je trojku "pravo u lice", baš preko njega.
