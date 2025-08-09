Slušaj vest

Košarkaši Srbije otputovali su na Kipar, gde će igrati pripremne mečeve za predstojeći Eurobasket i to protiv domaćina i Grčke.

Susret protiv Grka zakazan je za subotu od 19.30, a selektor Svetislav Pešić za ovaj meč računa na 15 košarkaša.

Na spisku su Aleksa Avramović, Stefan Jović, Vasilije Micić, Bogdan Bogdanović, Marko Gudurić, Nikola Topić, Ognjen Dobrić, Vanja Marinković, Dejan Davidovac, Nikola Jović, Filip Petrušev, Nikola Jokić, Nikola Milutinov, Tristan Vukčević i Balša Koprivica, dok su u Beogradu ostali Alen Smailagić i Uroš Trifunović.

Sva dešavanja pre, za vreme i posle ove utakmice možete pratiti u lajv-blogu na portalu Kurir.rs, a posle dva duela iza zatvorenih vrata u kojima je naša reprezentacija pobedila BiH i Poljsku, sada vas direktan prenos meča protiv Grčke čeka na prvom programu Radio televizije Srbije.

Šta vi mislite, ko će slaviti u ovom meču? Pišite nam u komentarima...

