Slušaj vest

Pred utakmicu je govorio Nikola Milutinov.

"Mnogo jak protivnik. Nadali smo se i da će Janis Adetokumbo igrati, jer želimo da vidimo gde smo, budući da smo i dalje u pripremnom periodu. Znamo da smo još daleko od forme koju želimo, još se uigravamo. Svakako, šta je tu je, mi gledamo nas i potrudićemo se da ispravimo pre svega defanzivne greške iz prethodne dve utakmice. Pokušavamo da budemo bolji i najbitnije je da budemo spremni za Eurobasket", rekao je Milutinov.

1/8 Vidi galeriju Nikola Milutinov Foto: NurPhoto / Shutterstock Editorial / Profimedia, Omer Taha Cetin / AFP / Profimedia, NUNO PIRES VELOSO / imago sportfotodienst / Profimedia

Centar naše reprezentacije izjavio je da nikada nije bio u talentovanijoj ekipi.

"Moj neki osećaj je da smo mnogo talentovani ofanzivno, nikada nisam bio u ovako talentovanoj ekipi, samo treba da se usavrše neki detalji i sve će biti okej. Moram da pohvalim selektora koji voli da čuje naše ideje i nešto nauči od nas kao što i mi učimo od njega. Odnos između njega i nas je na fenomenalnom nivou, uživamo radeći sa njim", rekao je Milutinov.

Svestan je centar Olimpijakosa da je veliki pritisak na našem timu pred ovogodišnji Eurobasket.

"Kada imate igrače kao što su Jokić i Bogdanović očekivanja su velika i to je normalno. Mi znamo da se nosimo sa pritiskom, nismo tek sad ušli u seniorsku košarku. Nadam se da ćemo to iskustvo pokazati na Evropskom prvenstvu", zaključio je Milutinov.

Reprezentacija Srbije će se, nakon utakmice protiv Grčke, u nedelju od 17 časova sastati sa selekcijom Kipra u Limasolu.

Bonus video: