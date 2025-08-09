Košarkaška reprezentacija Srbije igra protiv Grčke utakmicu u okviru priprema za Eurobasket 2025 , a njihov sutrašnji protivnik, selekcija Kipra svoj duel je odigrala. I izgubila! Ubedljivo!

Publika na Kipru je barem mogla da uživa u bravurama NBA asa, Denija Avdije, koji je za 23 minuta na terenu upisao 12 poena uz po dva skoka i asistencije. Efikasniji od njega bili su samo Jovel Zusman i Tomer Ginat koji su ubacili po 15 poena.