KIPAR DEKLASIRAN PRED SUSRET SA SRBIJOM: Izrael ih razbio sa 40 razlike
Veoma loša partija Kipra.
Košarkaška reprezentacija Srbije igra protiv Grčke utakmicu u okviru priprema za Eurobasket 2025, a njihov sutrašnji protivnik, selekcija Kipra svoj duel je odigrala. I izgubila! Ubedljivo!
Košarkaši Izraela deklasirali su Kiprane sa čak 40 razlike - 109:69 (29:23, 26:21, 28:15, 26:10).
Publika na Kipru je barem mogla da uživa u bravurama NBA asa, Denija Avdije, koji je za 23 minuta na terenu upisao 12 poena uz po dva skoka i asistencije. Efikasniji od njega bili su samo Jovel Zusman i Tomer Ginat koji su ubacili po 15 poena.
Na drugoj strani najbolji kod Kiprana bili su Konstantinos Simicis i Filipos Tigkas sa po 12 poena, a naturalizovani košarkaš Daral Vilis imao je 10 poena i šest uhvaćenih lopti.
