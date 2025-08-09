Slušaj vest

Košarkaška reprezentacija Srbije igra protiv Grčke utakmicu u okviru priprema za Eurobasket 2025, a njihov sutrašnji protivnik, selekcija Kipra svoj duel je odigrala. I izgubila! Ubedljivo!

Košarkaši Izraela deklasirali su Kiprane sa čak 40 razlike - 109:69 (29:23, 26:21, 28:15, 26:10).

Publika na Kipru je barem mogla da uživa u bravurama NBA asa, Denija Avdije, koji je za 23 minuta na terenu upisao 12 poena uz po dva skoka i asistencije. Efikasniji od njega bili su samo Jovel Zusman i Tomer Ginat koji su ubacili po 15 poena.

Na drugoj strani najbolji kod Kiprana bili su Konstantinos Simicis i Filipos Tigkas sa po 12 poena, a naturalizovani košarkaš Daral Vilis imao je 10 poena i šest uhvaćenih lopti.

Ne propustiteEuroBasket 2025.NIKADA NISAM IGRAO U OVAKO TALENTOVANOJ EKIPI! Srpski centar otkrio detalje sa priprema pred Eurobasket: Pešić uvek pokušava da nauči od nas
srbija-nemacka-214.JPG
EuroBasket 2025.JOKIĆ NAPUSTIO TRENING SRBIJE PRE KRAJA, PEŠIĆ GA POSLAO U SVLAČIONICU! Da li bi trebalo da se zabrinemo? Evo šta se dogodilo na Kipru
Srbija-Japan-A3322.JPG
EuroBasket 2025."KADA SAM VIDEO NIKOLU JOKIĆA KAKO PLAČE..." Čuveni Italijan otkrio nepoznatu priču: Spomenuo je centra Denvera, ali i Miška Ražnatovića!
Nikola Jokić u reprezenzaciji Srbije
EuroBasket 2025.CELA NACIJA PRATI PEŠIĆEVE "ORLOVE": Posle dva duela iza zatvorenih vrata, reprezentacija Srbije igra protiv Grčke! Evo gde možete gledati direktan prenos meča!
SERBIA-GREECE_139.JPG