MAGIJA! KAKAV POTEZ NIKOLE JOKIĆA: Poslao Grke po "burek"! (VIDEO)
Nikola Jokić nastavlja da prosipa magiju!
Košarkaška reprezentacija Srbije izađla je na megdan Grcima u sklopu priprema za Evrobasket koji startuje 27. avgusta.
U prijateljskom okršaju na Kipru, Srbija je na parket izašla sa Nikolom Jokićem, koji je odmah pokazao da je i pored duge pauze i odmora - i dalje onaj stari!
Njegov čuveni "Sombor šafl" zaludeo je Grke i Mitoglua!
