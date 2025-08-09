Slušaj vest

Košarkaška reprezentacija Srbije izađla je na megdan Grcima u sklopu priprema za Evrobasket koji startuje 27. avgusta.

U prijateljskom okršaju na Kipru, Srbija je na parket izašla sa Nikolom Jokićem, koji je odmah pokazao da je i pored duge pauze i odmora - i dalje onaj stari!

Njegov čuveni "Sombor šafl" zaludeo je Grke i Mitoglua! 

Pogledajte:

Nikola Jokić Sombor šafl Izvor: Twitter

