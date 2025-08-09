Slušaj vest

Košarkaška reprezentacija Srbije pobedila je Grčku sa 76:66 u okviru priprema za predstojeći Evrobasket.

"Orlovi" su na Kipru pokazali sav svoj raskošni kvalitet kako u napadu tako i odbrani, a prednjačio je naravno Nikola Jokić!

Nikola Jokić u reprezenzaciji Srbije

Iako je celo leto proveo na odmoru u svom rodnom Somboru, uživajući u konjskim trkama, Jokić je tek posle nekoliko dana priprema i pauze još od maja ove godine - razneo Grke!

Dabl-dabl je upisao već na startu drugog poluvremena, a do kraja meča je upisao 23 poena i čak 19 skokova uz 4 asistencije!

Nikola Jokić Sombor šafl Izvor: Twitter

Ponovo je prodao svoj "Sombor šafl" kao onomad na Olimpijskim igrama u duelu sa Australijom. Bio je ovo meč iz udžbenika Nikole Jokića, a podsetimo, "džoker" još uvek nije dostigao pik svoje forme.

