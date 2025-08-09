Slušaj vest

Košarkaška reprezentacija Srbije pobedila je u Limasolu Grčku 76:66 (26:26, 17:8, 12:13, 21:19), u prvoj utakmici na turniru na Kipru, u sklopu priprema za Evropsko prvenstvo.

Svetislav Pešić u svom stilu prokomentarisao je meč.

"Vrlo bitna utakmica za nas, nakon dana pripreme. Nismo krenuli dobro, pre svega u odbrani, nismo bili agresivni, nismo pravili faulove. U drugoj četvrtini smo pronašli ritam i ovo je način na koji treba da igramo. Naša igra mora da kreće iz odbrane, naravno da je i napad bitan, ali da bi igrao napad, treba ti lopta u rukama. Ako je želiš, moraš da igraš odbranu. Pobednički tim je onaj koji kontroliše tranziciju, koji daje manje prilike protivniku. Večeras smo primili malo poena iz kontri, to je bio ključ naše pobede", započeo je Pešić, pa pohvalio i Grke.

"Čestitke Grčkoj, vrlo su agresivni, dobar su tim. Bitna utakmica za oba tima, jak intenzitet na obe strane, ovo je način kako možemo da rastemo iz dana u dan".

O individualnim učincima nije želeo da priča.

"Ne bih previše pričao o individualnim nastupima i igračima, ovo je vreme kada se sve proba, ovo je vreme kada se ne igra, nego trenira košarka. Želimo na ovakvim utakmicama da vidimo ko i na kojim mestima može da doprinese. Gledamo kako ćemo sutra da iskoristimo ovu utakmicu protiv Kipra, moramo da se bolje povežemo između sebe, da se bolje razumemo. I u odbrani, i u napadu, da se zna ko je za šta zadužen", jasan je bio Pešić.

Međutim, nije mogao da ne prokomentariše Tristana Vukčevića.

"Vukčević je igrao dosta, bio je dobar, što da igra još pa da pokvari statistiku (smeh). Odbrana počinje od igrača na poziciji pet, odbrana počinje od igrača na poziciji jedan – tu moramo da se još povežemo. Moramo da vidimo da nam rezultat ne zavisi samo od napada i šuta, košarka počinje sa odbranom. Ovo je ekipa sa kojom sam već nekoliko godina i oni to znaju već sve i sami", zaključio je Pešić.

Srbija će u nedelju od 17 časova igrati protiv Kipra.