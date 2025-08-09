Slušaj vest

Košarkaška reprezentacija Srbije pobedila je u Limasolu Grčku 76:66 (26:26, 17:8, 12:13, 21:19), u prvoj utakmici na turniru na Kipru, u sklopu priprema za Evropsko prvenstvo.

Selektor košarkaške reprezentacije Grčke Vasilis Spanulis sumirao je pred novinarima utiske posle poraza.

"Mi volimo da igramo sa mnogo intenziteta kao i sve jake ekipe. Što se Janisa tiče, on nam mnogo znači i kada se on bude vratio bićemo neuporedivo jači. Ne treba ni ponavljati koliko je to dobar igrač", jasan je Spanulis.

Sam meč je video ovako:

"Dobra utakmica i oba tima su igrala u visokom intenzitetu pa mislim da je bila dobra košarka na obe strane terena. Ova utakmica će nam mnogo pomoći da se spremimo za Evrobasket", istakao je grčki selektor.