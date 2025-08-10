Slušaj vest

Košarkaši Srbije savladali su reprezentaciju Grčke sa 76:66 u prvom pripremnom meču na turniru na Kipru, a apsolutni junak trijmfa bio je najbolji košarkaš na planeti - Nikola Jokić.

Iako još uvek nije blizu svoje najbolje forme, igračke i fizičke, to nije sprečilo fantastičnog Somborca da izdominira na terenu. Sa "pola gasa" zabeležio je brojke o kojima drugi mogu samo da sanjaju.

Nikola je bio najefikasniji akter meča sa 23 postignuta poena, a upisao je i 19 skokova i četiri asistencije.

Verovali ili ne, Srbin je uhvatio više lopti na ovom meču nego kompletna najbolja petorka Grčke. Papanikolau, Dorsi, Slukas, Mitoglu i Adetokumbo imali su zajedno 18 skokova, što jasno govori koliko je Nikola bio dominantan u reketu na ovom meču.

Njegove brojke jasno govore da je maksimalno fokusiran na ovu reprezentativnu akciju i silno motivisan da donese Srbiji zlatu medalju koju sanjamo više od dve decenije.

Jer... Ako ovako igra već u prvim mečevima posle duge pauze, možemo samo da zamislimo šta će biti na Evropskom prvenstvu kada dostigne maksimalan nivo...

