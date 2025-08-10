Slušaj vest

Košarkaši Italije savladali su u Trstu selekciju Letonije rezultatom 91:75 u pripremnom meču za Evrobasket.

Sjajan meč viđen je u Trstu. Italija je otvorila utakmicu serijom 7:0. Zahvaljujući odličnoj igri u odbrani i sjajnom protoku lopte u napadu čuvali kontrolisali su meč, ali je Letonije zahvaljujući šutu za tri uspešno držala priključak.

U finišu treće deonice i početkom poslednjeg perioda igre Italijani su uspeli da se odlepe. Sjajnom serijom stekli su značajnu prednost koju protivnik do kraja meča nije uspeo da ugrozi.

Obe ekipe sjajno su šutirale za tri poena. Italijani su ubacili 15 trojki na ovom meču, a Letonci 13.

Najzaslužniji za trijumf Azura bio je fantastični Simone Fontekio, koji je utakmicu završio sa 21 poenom, a pratio ga je Đampaolo Riči sa 16 poena.

1/4 Vidi galeriju Najbolji igrač Italije - Simone Fontekio Foto: Duilio Della Libera / Zuma Press / Profimedia, IPA Sport/ABACA / Abaca Press / Profimedia

U ekipi Letonije najefikasniji bili su Kristaps Prozingis i Kristers Zorikis sa po 14 poena, Bertans je ubacio 13, Lomažs 12, a Rolands Šmits 10 poena.

Srbija će na predstojećem Evrobasketu igrati u grupi sa Letonijom, pa nema sumnje da će im ovaj meč pomoći da izvuku važne pouke.

Kurir sport