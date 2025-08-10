Slušaj vest

Dugo je trajala neizvesnot u vezi Tristana Vukčevića i njegovog odabira rerpezentacije za koju će nastupati. Imao je nekadašnji košarkaš Partizana nekoliko opcija, najviše su se spominjale Srbija i Grčka, a aktuelni igrač Vašington Vizardsa na kraju izabrao "orlove".

Uvrstio je 22-godišnjeg krilnog centra selektor Srbije Svetislav Pešić na širi spisak reprezentacije za predstojeći Eurobasket, a na Vukčeviću je da se nametne iskusnom stručnjaku i izbori se za svoje mesto u timu.

Vukčević je za grčke medije odgovorio zašto je izabrao Srbiju, uoči sinoćnjeg duela dve selekcije u Limasolu, koji je pripao našem timu rezultatom 76:66.

"Moja odluka da igram za srpsku reprezentaciju bila je prirodan sled događaja. Želim da se zahvalim Košarkaškoj federaciji Grčke, predsedniku gospodinu Lioliosu, treneru Spanulisu za koga imam neograničeno poštovanje, Nikosu Zisisu koji mi je dao vrlo dobru prezentaciju podataka i, naravno, na ponudi iz Grčke, ali moja krv je srpska. Moj otac je igrao 2003. godine u Stokholmu za srpsku reprezentaciju na Evropskom prvenstvu. a, moj otac i cela moja porodica imamo ogromnu zahvalnost prema Grčkoj i Grcima. To što sam odlučio da igram za Srbiju ne umanjuje našu ljubav prema Grčkoj, niti to što Grčku doživljavamo kao našu drugu domovinu i drugi dom", rekao je on.

Mnogi Srbiju predvođenu najboljim košarkašem na planeti Nikolom Jokićem vide kao najvećeg favorita za osvajanje Evrobasketa, a od te uloge Vukčević ne beži.

"Jesmo favoriti, ali Grčka sa Janisom i ostalim momcima je za mene među favoritima", jasan je on.

Evrobasket je na programu od 27. avgusta do 14. septembra. Srbija će sve svoje utakmice odigrati u prestonici Letonije Rigi, a rivali "orlovima" u grupnoj fazi biće slekecije Estonije, Portugalije, Turske, Češke i domaćina.

