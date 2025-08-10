Slušaj vest

Ima trenutaka kada su za Nikolu Jokića konji ipak u drugom planu - a to je kada nosi dres Srbije!

Iako je danas na programu njegova omiljena kasačka trka u rodnom Somboru, centar Srbije nalazi se na Kipru, gde "orlovi" učestvuju na pripremnom turniru za predstojeći Eurobasket.

Srpski kasački derbi u organizaciji KK Vojvođanin, čiji prvi čovek je Nikolin otac, nešto je što najbolji košarkaš sveta nikako ne želi da propusti. Ali ove godine dešavanja na hipodromu u Somboru poklopila su se s akcijom reprezentacije...

Današnji trkački dan na severu Bačke sastoji se od Srpskog kasačkog derbija s nagradnim fondom od 680.000 dinara, kao i Memorijalne trke porodice Preradović, gde nagradni fond iznosi 200.000 dinara. Prijavljeno je 12 grla, kako je predviđeno propozicijama, domaćeg odgoja, starosti od četiri godine.

Ti je upravo i Jokićevo grlo Artskejp, a sulkama će upravljati Vladimir Pribić, zbog koga je centar Srbije i zavoleo konjički sport. Nažalost, ovga puta neće imati priliku da na licu mesta navija za svog ljubimca.

Centralni događaj spektakla u Somboru počinje u nedelju u 15.30, a košarkaška reprezentacija Srbije protiv Kipra igra u 16 časova.

