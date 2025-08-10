Slušaj vest

Košarkaška reprezentacija Srbije sinoć je savladala Grčku 76:66 u prvom pripremnom meču na turniru na Kipru.

Prve provere za Evrobasket, protiv Bosne i Poljske, Srbija je igrala iza "zatvorenih" vrata, pa su ljubitelji košarke sinoć prvi put mogli da vide kako Jokić i ekipa izgledaju na terenu.

Jokić na meču protiv Grčke Foto: KSS / Savvides Press Sports Photographers

Mnogima je zapalo za oko da je Nikola Jokić nabacio višak kilograma. Voli Srbin da se opusti tokom pauze, a poznato je da je sklon debljanju, pa nabacio stomačić tokom leta, ali to ga nije sprečilo da i dalje dominira na terenu.

Odigrao je fantastičan meč protiv Grka, ubacio 23 poena i zabeležio 19 skokova i četiri asistencije.

Očekivano, Jokićev izgled izazvao je rekacije na društvenim mrežama. Usledile su brojne šale i neizbežna poređanja sa Lukom Dončićem koji je letos skinuo svoj višak kilograma:

"Udarne vesti! Luka Dončić i Nikola Jokić se udružili u ultimativnoj razmeni tokom pauze - 15 kilograma sala na stomaku. Ko je spreman za novi izgled?"

Do Evrobasketa ostale su još dve nedelje, dovoljno vremena da Jokić poradi na svojoj fizičkoj formi. Ako ovako dominira posle duge pauze, možete samo da zamislite šta će biti na Evrobasketu kada dostigne svoj željeni nivo forme.

Kurir sport

Ne propustiteEuroBasket 2025.KOLIKO JE NIKOLI JOKIĆU STALO DO SRBIJE?! Isplivao podatak koji će oduševiti celu naciju: Pogledajte šta propušta zbog utakmice reprezentacije!
SERBIA-GREECE_107.JPG
KošarkaJOKIĆ POKIDAO GRKE! Srbija na krilima Nikole pobedila "helene"! Odbrana je ključ, a "orlovi" su na Kipru pokazali samo delić onoga što stvarno mogu!
profimedia0891986378.jpg
EuroBasket 2025."STAVITE JOKIĆA U DRUGI TIM, PITANJE JE ŠTA BI SE DESILO!" Čuveni stručnjak otkrio važan detalj u igri Srbije koji je mnogima promakao!
Srbija-Japan-A3881.JPG
EuroBasket 2025.JOKIĆEVA MAGIJA ZAPALILA DRUŠTVENE MREŽE! Ljudi masovno dele spektakularan potez neponovljivog Srbina - Ovo nije košarka, ovo je umetnost!
Nikola Jokić

Nikola Jokić Sombor šafl Izvor: Twitter