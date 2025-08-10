Slušaj vest

Košarkaši Srbije u nedelju od 16 časova igraju drugi meč na pripremnom turniru na Kipru i to protiv domaće selekcije, a na dan ove utakmice Nikola Topić proslavio je rođendan.

Topić je započeo dan uz osmeh na licu, pošto su ga saigrači i stručni štab dočekali tortom i pesmom.

Pogledajte kako je sve to izgledalo.

Podsetimo, Srbija je na Kipru već odigrala jedan meč i savladala je Grčku rezultatom 76:66.

