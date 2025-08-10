LEPA ATMOSFERA
SLAVLJE U TABORU "ORLOVA": U centru pažnje Nikola Topić! (VIDEO)
Nikola Topić proslavio je rođendan pred meč između Srbije i Kipra
Košarkaši Srbije u nedelju od 16 časova igraju drugi meč na pripremnom turniru na Kipru i to protiv domaće selekcije, a na dan ove utakmice Nikola Topić proslavio je rođendan.
Topić je započeo dan uz osmeh na licu, pošto su ga saigrači i stručni štab dočekali tortom i pesmom.
Pogledajte kako je sve to izgledalo.
