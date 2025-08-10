Slušaj vest

Najbolji košarkaš Srbije i sveta Nikola Jokić doživeo je neprijatnost prilikom ulaska u halu u Limasolu.

Srbija od 16 časova igra pripremni meč protiv Kipra, a Jokić se nije našao u sastavu Svetislava Pešića za ovu utakmicu.

Kada je Jokić došao do redara, oni su tražili od njega da pokaže akreditaciju.

Bez obzira na to što u svim krajevima sveta znaju ko je najbolji košarkaš na svetu, ipak je morao da se legimitiše.