Najbolji košarkaš Srbije i sveta Nikola Jokić doživeo je neprijatnost prilikom ulaska u halu u Limasolu.

Srbija od 16 časova igra pripremni meč protiv Kipra, a Jokić se nije našao u sastavu Svetislava Pešića za ovu utakmicu.

Jokić na meču protiv Grčke Foto: KSS / Savvides Press Sports Photographers

Kada je Jokić došao do redara, oni su tražili od njega da pokaže akreditaciju.

Bez obzira na to što u svim krajevima sveta znaju ko je najbolji košarkaš na svetu, ipak je morao da se legimitiše.

Nikola Jokić u Kini Izvor: Printscreen X