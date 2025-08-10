Slušaj vest

Košarkaška reprezentacije Srbije je nakon pobede nad Grčkom u subotu (76:66), dan kasnije odmerila snage i sa selekcijom domaćina - Kipra.

"Orlovi" su razbili Kiprane sa 122:55 (67 poena razlike) i tako na trijumfalan način obeželili ovu kratku turneju.

Nikola Jokić i Svetislav Pešić Foto: Starsport

Tokom poslednje četvrtine Srbije je vodila sa 61 razlike, a u jednom momentu kamere su "uhvatile" i našeg selektora Svetislava Pešića.

Pešić je naslonjen na reklame gledao kako njegovi izabranici demoliraju Kiprane, verovatno čekajući kraj utakmice kako bi se eventualno izbegle moguće povrede - jer je pitanje pobednika bilo rešeno još na startu.

Pogledajte:

Svetislav Pešić
Reakcija Svetislava Pešića na meču Srbija - Kipar Foto: Printscreen/RTS 1

Ne propustiteFudbalPOSLE TADIĆA ZVEZDA OSTAJE BEZ JOŠ JEDNOG VELIKOG POJAČANJA: Crveno-belima propada transfer!
xxx01-epa-anna-szilagyi.jpg
EuroBasket 2025.JOKIĆ DOŽIVEO VELIKU NEPRIJATNOST UOČI UTAKMICE: Nikola morao da pokaže akreditaciju kako bi ušao u halu
Nikola Jokić
EuroBasket 2025.KIPAR - SRBIJA: Puče stotka! Orlovi na plus 60
Košarkaška reprezentacija Srbije
FudbalDEJAN STANKOVIĆ PRED OTKAZOM! Menja ga bivši as Partizana?
Dejan Stanković, trener Spartaka

BONUS VIDEO:

Nikola Jokić, Košarkaška reprezentacija Srbije Izvor: KSS