Seletkor košarkaške reprezentacije Srbije Svetislav Pešić govorio je o stanju Vase Micića.

Pešićje otrkio nakon meča sa Kiprom da Micića tek čeka testiranje:

1/6 Vidi galeriju Vasilije Micić protiv Detroita Foto: Imagn Images / ddp USA / Profimedia

- Nadamo se da će biti spreman za Minhen. Sutra ćemo obaviti testiranje. On će nastaviti da radi pa ćemo da vidimo šta kažu doktori i atletski treneri. Nadamo se da bismo mogli da imamo neki napredak. On se borio, ali je sve drugačije kada radite sami, a kada je 1 na 1 i pogotovo 5 na 5. Najvažnije je da ti bolovi prođu - objasnio je Pešić pa nastavio:

- Čestitam mojim igračima i mom timu pre svega zbog odnosa prema utakmici, a drugo, zbog poštovanja prema protivniku jer su igrali do kraja požrtvovano. Za nas to uvek mora da bude tako, predstavljamo srpsku košarku, igramo istim intezitetom bilo da vodimo ili gubimo i protivnik je nebitan. Naravno, igrali smo našu igru i videli smo šta valja, a šta treba biti bolje. Ništa manje i ništa više. Situacija je trenutno takva da smo ceo turnir igrali tako da svi dobiju šansu, nekad neko više, nekad neko manje i generalno, završili smo ovaj vikend i sledeće nedelje je novi izazov i Superkup u Nemačkoj pa ćemo da vidimo koliko je moguće da napredujemo - rekao je Pešić.

Postavlja se pitanje šta to treba popraviti uoči Evrobasketa, ali i šta je dobro.

- Videćemo. Generalno mi smo u toj fazi priprema, svi znaju da nas čeka Evropsko prvenstvo, ali ciljevi su nebitni. Svaki dan je novi cilj i treba napredovati, ali ne zavisi sve od nas. Danas smo imali određene ciljeve i kada je u pitanju neke varijante odbrane, a ne samo rezultat. Uvek, bez obzira na to protiv koga igramo, Grčka ili Kipar, naš odnos je isti i samo tako treba raditi, kao što sam rekao treba da se povezujemo u napadu i odbrani. Protiv Grčke je dobra košarka, a protiv Kipra drugačije, razlika u klasi i iskustvu... Treba iskoristiti svaki momenat. Igrači su bili koncentrisani na zadatke i igračima sam čestitao. Ono što je lepo i treba istaći da su nam čestitali što smo ih ispoštovali i što smo igrali maksimalno ozbiljno protiv njih. Zahvalili su se jer smo ih respektovali i igrali najbolje što možemo u ovom trenutku. To je lepo čuti. Probali smo neke naše napade koje nismo toliko igrali i svi su dobili šansu. Svako treba da dobije šansu i da vidi gde je, šta je... Ne možemo da idemo na Evropsko prvenstvo sa 17 igrača, ali svi oni žele da se nametnu. Pritisak je dobar. Pritisak povećava odnos prema treningu, povećava želju da budeš bolji.

Kipar se nije naročito pokazao na ovom meču.

- Kipar zna šta hoće, ima svoj originalni stil i koncept košarke. Sviđa mi se kako igraju odbranu i drugačije je kada poredimo dve reprezentacije zbog razlike u kvalitetu, ali je Kipar pokazao interesantan koncept odbrane, pa i napada. Imali su svoje ciljeve, a mi svoje. Ne mogu mnogo da pričam o Kipru i reprezentaciji, da budem iskren, moj fokus je samo na Srbiji.

Utisci iz Limasola su dobri.

- Sve pozitivno. Imali smo odlične uslove za igru, klima je radila sjajno... Hotel, hrana, sve je sjajno - zaključio je Pešić.

